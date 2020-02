09-FEB-2020 - Giorno del Ricordo, le iniziative organizzate dalla Regione [Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana]

Dopo la "Giornata della Memoria", il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per il tramite del Dipartimento dei Beni culturali diretto da Sergio Alessandro, ha affidato ai propri istituti e luoghi della cultura le rievocazioni legate al "Giorno del Ricordo". Istituito come solennità civile nazionale - con la legge 92 del 2004 - il 10 febbraio di ogni anno serve a conservare e rinnovare la "memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra".

Nella serie di eventi, previsti a partire da lunedì prossimo, sono in programma la mostra "Foibe" dell'artista triestina Sharon Ritossa, curata da Helga Marsala al Museo Salinas di Palermo e la presentazione del libro di Fabio Lo Bono "63" al Villino Florio di Palermo a cura del Centro regionale inventario e catalogazione. Si aggiungono a questi eventi le esposizioni di libri e documenti organizzate dalle Biblioteche regionali di Palermo, Messina e Catania.

«Dopo le iniziative con cui abbiamo rievocato la tragedia della Shoah - dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - ho voluto che la nostra comunità regionale e le sue istituzioni culturali celebrassero il "Giorno del Ricordo", opportunamente istituito dal Parlamento della Repubblica. Si tratta di una serie di eventi attraverso i quali la cultura e l'arte si mettono al servizio della verità e della memoria storica con una visuale indipendente che non è divisiva ma, al contrario, unificante e ispirata al valore comune della coesione nazionale».

RASSEGNA DI LIBRI E DOCUMENTI PRESSO LE BIBLIOTECHE REGIONALI

Le tre biblioteche della Regione Siciliana, nella giornata di lunedì 10 febbraio, offriranno in consultazione al pubblico libri, manoscritti e documenti d'epoca che raccontano la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe. Una selezione di testi conservati nelle tre sedi verranno esposti assieme a manoscritti e ritagli di giornali di quel periodo.