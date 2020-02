Home | News Notizie 25-FEB-2020 - Obblighi contributivi per incarichi dei dipendenti regionali: la circolare del Fondo Pensioni [Fondo Pensioni Sicilia] Con circolare prot. 6763 del 24 febbraio, il Fondo Pensioni ha diramato le istruzioni operative per gli adempimenti contributivi degli enti presso i quali dipendenti regionali espletano incarichi per conto o su designazione dell'Amministrazione regionale.



Link: FPS 6763 circolare evasione contributiva (nuova finestra)