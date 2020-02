26-FEB-2020 - Dirigente Generale - Decreto Dirigente Generale n. 785 del 25/02/2020 [Dipartimento del lavoro]

Decreto di approvazione per la costituzione di un Catalogo Regionale per l'inserimento e il miglioramento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in Sicilia

Avviso 34/2020