Home | News Notizie 02-MAR-2020 - Chiusura uffici del Dipartimento Energia per lavori di disinfezione e disinfestazione Si comunica che in data 6 Marzo 2020 i locali del Dipartimento Energia siti in viale Campania n. 36 - 90144 Palermo, rimarranno chiusa a causa degli interventi di disinfezione e disinfestazione.



