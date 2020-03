Home | News Notizie 03-MAR-2020 - Verbale gara di affidamento in concessone del servizio di collocazione presso L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta di n. 3 distributori di bevande caldo/freddo. Effettuata in data 03/03/2020. [Genio Civile Caltanissetta] Verbale gara di affidamento in concessone del servizio di collocazione presso L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta di n. 3 distributori di bevande caldo/freddo. Effettuata in data 03/03/2020.



Allegato: Verbale di gara del 03-03-2020 (nuova finestra)