09-MAR-2020 - MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 2019 [Ufficio spec. chiusura e liquidazione interventi offerta formativa e obbligo di istruzione e formazione]

Utenza istituzionale

Ufficio Speciale

Dipartimento dell'Istruzione

e della Formazione Professionale

Area AA.GG.

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 2019

Al fine di dare prima immediate applicazione alla direttiva Presidenziale in materia di prevenzione del COVID 19 di cui al prot. 3934 del 05/03/2020, e fatte salve le ulteriori misure nazionali o regionali in materia, si forniscono indicazioni utili alle prassi da adottare per il contenimento del livello di affollamento degli ambienti in uso allo scrivente ufficio, ed alla migliore comunicazione e informazione nei confronti dell'utenza.

L'accesso da parte del pubblico sarà possibile esclusivamente mediante preventivo raccordo tra

responsabile del procedimento e utenza istituzionale, raccordo che avverrà tramite contatto telefonico o per e-mail.

A tal fine si forniscono, nel file allegato, distinti per materia trattata, i nominativi del personale in servizio presso l'ufficio.