Home | News Notizie 09-MAR-2020 - Avviso: ulteriori misure di cautela contro i rischi sanitari [Fondo Pensioni Sicilia] Si raccomanda a tutti gli assicurati del Fondo di accedere presso i nostri uffici di Palermo e Catania solo in caso di effettiva ed improrogabile necessitÓ, privilegiando per le ordinarie comunicazioni l'uso della posta elettronica. Tutta la modulistica, nelle ipotesi in cui Ŕ necessaria, Ŕ scaricabile dal portale ufficiale del Fondo Pensioni. Si ricorda che Ŕ sospeso il ricevimento al pubblico nella giornata di martedý presso la sede di Palermo, nella corrente settimana. Si ricorda ancora che tutte le persone anziane, ai sensi del DPCM dell'8 marzo, sono invitate a restare presso la propria abitazione, cosý come le persone affette da immunodepressione, patologie croniche o multimorbilitÓ. Il Fondo ringrazia tutti i propri assicurati per la comprensione, e raccomanda l'assoluto rispetto delle prescrizioni e delle misure di cautela chieste dalle autoritÓ statali e regionali. Con la disciplina ed il senso di responsabilitÓ di tutti, potrÓ prima e meglio essere superata questa fase di emergenza.



