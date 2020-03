12-MAR-2020 - SERVIZIO 6 - Spettacolo: Manifestazioni e Iniziative [Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo]

Pubblicato il Decreto Assessoriale n. 380/S6 del 11/03/2020 con il quale Ŕ

stato approvato il "Differimento termine di presentazione istanze" di cui all'

"Avviso per la presentazione di

istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni di

maggiore rilevanza turistica", ai sensi della L.r. 26 marzo 2002 n. 2 art. 39,

c.2,.