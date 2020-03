Home | News Notizie 16-MAR-2020 - Avviso di Proroga Presentazione Istanze ai Sensi della L.R. 22/78 [Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico] Proroga termini presentazione istanze ex L.R. 22/78. A causa dell'emergenza Corona Virus e dei disagi ad essa connessi, si avvisa che i termini previsti per la presentazione sono prorogati al 15/04/2020



Altre Notizie