14-APR-2020 - Prestiti agevolati: pubblicato l'avviso 1-2020 [Fondo Pensioni Sicilia]

Potranno essere presentate dal prossimo 21 aprile e fino all'8 maggio le domande di prestiti agevolati, riservati a dipendenti regionali in servizio ed in quiescenza, come previsto nell'avviso 1/2020, approvato dall'organo d'amministrazione del Fondo. Le risorse disponibili ammontano a 2 mln e 150 mila euro.

Il testo dell'avviso Ŕ integralmente pubblicato nella pagina "Welfare" del portale istituzionale del Fondo Pensioni