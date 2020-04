Home | News Notizie 16-APR-2020 - Comunicato del 15/04/2020 [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] Si comunica che con DA n. 643 del 15.04.2020 è stata prorogata la data di entrata in vigore del DA n. 7964 del 20.12.19 "Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale del 7 marzo 2018, n. 6 agli articoli 10, 11, 12, 15" dal 1 aprile 2020 al 31 luglio 2020



Allegato: DA 643 del 15_04_2020 proroga entrata in vigore (nuova finestra) Altre Notizie