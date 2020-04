24-APR-2020 - D.R.S. n. 113/Serv.2 del 24 aprile 2020 [Dipartimento delle autonomie locali]

"Si comunica che con D.R.S. n. 113/Serv.2 del 24 aprile 2020 Ŕ stata autorizzata la liquidazione e l'emissione dei titoli di spesa, relativi alla prima trimestralitÓ per l'anno 2020, in favore dei Comuni indicati nel prospetto allegato, della quota-parte del Fondo ex art. 30, c. 7 l.r. 5/2014 e s .m.i.".