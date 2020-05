Home | News Notizie 04-MAG-2020 - PROROGA DEL BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE IATO [Dipartimento dei beni culturali e dell'identitÓ siciliana] Per quanto sopra il termine di presentazione delle offerte o domande di partecipazione di cui al punto IV 2.2. del bando di gara in argomento, viene fissato al 18/06/2020 - Ora locale 12:00. Le richieste di chiarimenti di cui al punto 6 del bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre l'8/06/2020 e le relative risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite entro il 12 giugno solo ed esclusivamente per il tramite della piattaforma elettronica www.lavoripubblici.sicilia.it

Per quanto riguarda il sopralluogo si rinvia a quanto giÓ chiarito con precedente provvedimento.



Link: Link a www.euroinfosicilia.it (nuova finestra) Allegato: Allegato 1 (nuova finestra) Altre Notizie