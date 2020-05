Home | News Notizie 04-MAG-2020 - Precisazioni sulle comunicazioni dati [Ufficio spec. chiusura e liquidazione interventi offerta formativa e obbligo di istruzione e formazione] Fondo di garanzia - Precisazioni sulle comunicazioni dei dati

A tutti i beneficiari del

Fondo di Garanzia Pervengono agli indirizzi di posta elettronica istituzionali di questo ufficio innumerevoli comunicazioni in varia forma, che reiterano trasmissioni documentali giÓ inoltrate e finalizzate alla comunicazione delle credenziali bancarie, o lo fanno senza produrre la prescritta copia del documento di identitÓ. Tale considerevole mole di comunicazioni - del tutto superflue - intralcia e rallenta le operazioni di predisposizione delle numerose liquidazioni ancora in corso. Pertanto, tutte le mail pervenute non conformi alle indicazioni dell'Ufficio rese note con comunicato del 11 ottobre 2019 e successivo del 14 novembre 2019 saranno archiviate senza riscontro. F.to

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

Michele Lacagnina





Allegato: Allegato 1 (nuova finestra) Altre Notizie