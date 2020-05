Home | News Notizie 14-MAG-2020 - Servizio XV Centro per l'impiego di Siracusa - Decreto n. 17929 del 14/05/2020 [Dipartimento del lavoro] Ricostituzione Commissione Provinciale Integrazione del Salario in favore dei Lavoratori Agricoli CISOA ex art. 14 L. 457/72 per la provincia di Siracusa



Allegato: Decreto n. 17929 del 14/05/2020