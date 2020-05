15-MAG-2020 - Servizio VII - EURES - Avviso del 14/05/2020 [Dipartimento del lavoro]

Il Servizio EURES, promuove due incontri di presentazione online per il reclutamento di educatrici/educatori per gli asili nido e scuole dell'infanzia in Germania. Gli eventi si terranno martedý 26 maggio alle ore 11,00 e alle ore 14,15.