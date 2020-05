Home | News Notizie 15-MAG-2020 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani: bando di gara "Restauro, recupero e adeguamento funzionale del Palazzo Milo-Pappalardo..." [Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana] Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, bando di gara con procedura aperta per il progetto di "Restauro, recupero e adeguamento funzionale del Palazzo Milo-Pappalardo sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e delle sale espositive e sala conferenza", nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la Sicilia. Le offerte dovranno essere formulate per mezzo del Sistema di Appalti Telematici Sitas e-procurement all'indirizzo URL: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 13.00 (tredici) del giorno 19 giugno 2020.



