Notizie 25-MAG-2020 - iscrizione ed aggiornate delle graduatorie regionali per l┐immissione nel ruolo degli insegnati delle scuole secondarie regionali [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] Con circolare D.D.G. 797 del 06/05/2020 sono state impartite le direttive per la prima iscrizione e l'aggiornamento delle graduatorie regionali per l'immissione nel ruolo degli insegnati delle scuole secondarie regionali

A tal fine si pubblicano le graduatorie vigenti unificate come da avviso 32882 del 12/05/2020



Allegato: insegnanti.immissione ruolo 2020-21 avviso (nuova finestra) Allegato: insegnanti.immissione ruolo 2020-21 (nuova finestra)