Home | News Notizie 04-GIU-2020 - 04/06/2020 - AVVISO - ripresa attività di esami di teoria e di pratica per patenti di guida [Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti] Si comunica che a far data dal 25 maggio 2020, sono state riprese le attività legate agli esami di teoria e di pratica per il conseguimento delle patenti di guida, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dei Trasporti e con nota prot. n. 21356 del 22/05/2020 del D.G. del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti.



