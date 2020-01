Home | News Notizie 31-GEN-2020 - Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento 2020-2022 (Decreto n. 08/GAB del 31 gennaio 2020 del Presidente della Regione, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e previa deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 30 gennaio 2020)



