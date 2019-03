29-MAR-2019 - Consegna delle certificazioni uniche CU 2019 [Comando del corpo forestale della Regione Siciliana]

E' in corso la consegna al personale amministrato dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e a coloro che hanno ricevuto compensi dallo stesso delle Certificazioni Uniche "CU-2019" relative ai redditi 2018. La consegna al personale dipendente avviene tramite spedizione ai rispettivi indirizzi di posta elettronica già utilizzati per l'inoltro dei cedolini, mentre per i percettori di compensi ad altro titolo avviene tramite servizio postale tradizionale al domicilio fornito dagli interessati o altre modalità se conosciute o indicate. In caso di mancata ricezione della Certificazione da parte degli interessati, a far data dal 29 marzo, è possibile richiederla direttamente presso la sede degli Uffici in Via Ugo La Malfa n. 87/89 negli orari e giorni di ricevimento stabiliti che al momento sono i seguenti: martedì ore 9:00 - 13:00, mercoledì ore 9:00 - 13:00 e ore 16:00 - 18:00. La richiesta può essere inoltrata anche tramite posta elettronica e la stessa, debitamente sottoscritta e corredata da copia di valido documento di identità del richiedente, va trasmessa all'indirizzo e-mail: persecon.foreste@regione.sicilia.it . In tale caso la Certificazione Unica sarà quindi inviata alll'indirizzo di posta elettronica segnato nella richiesta.

Per informazioni contattare: 091/7070845