Home | News Notizie 28-AGO-2019 - Servizio XI Edilizia Scolastica Decreto MIUR n_ 392 del 30/04/2019 approvazione interventi Ex Fondi Protezione Civile assegnati con Decreto n_ 93 del 11/02/2019 [Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale] Si comunica che è stato emanato il Decreto MIUR n° 392 del 30.04.2019, approvazione interventi Ex Fondi Protezione Civile assegnati con Decreto n. 93 del 11.02.2019, con il quale sono stati finanziati gli interventi riportati in allegato, è fissato il termine per la proposta di aggiudicazione entro 12 mesi dalla pubblicazione sulla GURI del citato decreto e la durata dei lavori che non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento .



