Home | News Notizie 30-GEN-2020 - AVVISO - presentazione delle istanze di partecipazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneitÓ legge 264/1991 [Dipartimento delle infrastrutture, della mobilitÓ e dei trasporti] AVVISO - Si ricorda che domani 31/01/2020 Ŕ l'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze di partecipazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneitÓ di cui alla legge 264/1991, come giÓ previsto dalla circolare 2/2010 disponibile su questo sito.





