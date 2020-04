Home | News Notizie 29-APR-2020 - I.R.F. di Enna: approvazione elenco per la selezione dei capisquadra AIB [Comando del corpo forestale della Regione Siciliana] Nella pagina Documenti on line 2020 è stato pubblicato l'elenco degli idonei del personale ASPI da adibire, in prova, alla mansione di caposquadra AIB dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna



